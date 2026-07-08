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11:06 (UTC+5), 08 Июля 2026

Уфимка отправилась на велосипеде к Северному Ледовитому океану

Ксении Салазановой предстоит преодолеть путь в 2000 километров.

Фото: Ксения Салазанова | ТГ-канал Ксении Салазановой
Ляйсан Закирова
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Опытная велопутешественница из Уфы Ксения Салазанова отправилась к Северному Ледовитому океану. На маршрут девушка вышла накануне и сейчас доехала до Бирска. В пути отважная уфимка ночует в палатке или останавливается у знакомых. Точка старта — музей имени Валериана Альбанова. Как рассказала сама Ксения, именно история знаменитого земляка и сподвигла её к маршруту до Северодвинска Архангельской области.

«Цель: насладиться воздухом и видами Северного Ледовитого океана. Еду на север! Путь почти 2000 км. Не загадываю детали, буду двигаться по силам, возможностям и желанию», — написала велопутешественница в своем телеграм-канале перед стартом.

Обратно Ксения планирует вернуться на поезде через Вологду.

Отметим, что это не первый далекий маршрут для спортсменки. Так, в прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину — с севера острова до города Южно-Сахалинск.

Ранее «Башинформ» писал о том, что спортсмен-путешественник, популяризатор туризма на Урале Олег Чегодаев за 118 дней добрался на каяке через весь Урал до Ледовитого океана.

Ксения Салазанова ТГ-канал Ксении Салазановой
Ксения Салазанова ТГ-канал Ксении Салазановой
Ксения Салазанова ТГ-канал Ксении Салазановой
Фото: Ксения Салазанова | ТГ-канал Ксении Салазановой
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