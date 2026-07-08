Уфимка отправилась на велосипеде к Северному Ледовитому океану

Опытная велопутешественница из Уфы Ксения Салазанова отправилась к Северному Ледовитому океану. На маршрут девушка вышла накануне и сейчас доехала до Бирска. В пути отважная уфимка ночует в палатке или останавливается у знакомых. Точка старта — музей имени Валериана Альбанова. Как рассказала сама Ксения, именно история знаменитого земляка и сподвигла её к маршруту до Северодвинска Архангельской области.
«Цель: насладиться воздухом и видами Северного Ледовитого океана. Еду на север! Путь почти 2000 км. Не загадываю детали, буду двигаться по силам, возможностям и желанию», — написала велопутешественница в своем телеграм-канале перед стартом.
Обратно Ксения планирует вернуться на поезде через Вологду.
Отметим, что это не первый далекий маршрут для спортсменки. Так, в прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину — с севера острова до города Южно-Сахалинск.
Ранее «Башинформ» писал о том, что спортсмен-путешественник, популяризатор туризма на Урале Олег Чегодаев за 118 дней добрался на каяке через весь Урал до Ледовитого океана.
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