Трое в лодке: в Башкирии развернули спасательную операцию на воде

На Нугушском водохранилище спасатели во время профилактического рейда заметили трёх человек, включая ребенка. Они плыли на резиновой полуспущенной лодке без спасательных жилетов. Выход на воду в таком состоянии создавал прямую угрозу их жизни. Спасатели оперативно эвакуировали всех на берег. В медицинской помощи они не нуждались, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели напоминают, что перед выходом на воду нужно всегда проверять состояние лодки и наличие спасжилетов на всех, кто в ней находится. Также важно учитывать погодные условия — ветер и волны могут быстро унести лодку далеко от берега или перевернуть её.
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