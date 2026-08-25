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09:31 (UTC+5), 25 Августа 2026

Трое в лодке: в Башкирии развернули спасательную операцию на воде

Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Пресс-служба
Ляйсан Закирова

На Нугушском водохранилище спасатели во время профилактического рейда заметили трёх человек, включая ребенка. Они плыли на резиновой полуспущенной лодке без спасательных жилетов. Выход на воду в таком состоянии создавал прямую угрозу их жизни. Спасатели оперативно эвакуировали всех на берег. В медицинской помощи они не нуждались, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. 

Спасатели напоминают, что перед выходом на воду нужно всегда проверять состояние лодки и наличие спасжилетов на всех, кто в ней находится. Также важно учитывать погодные условия — ветер и волны могут быстро унести лодку далеко от берега или перевернуть её.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии загорелась сухая трава на территории частного дома. 

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