В Башкирии загорелась сухая трава на придомовом участке

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано два случая загорания сухой травы, сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Очаги возгорания были в Калтасинском районе и в Сибае. Причем в последнем случае пожар начался на территории частного подворья.

Всего с начала 2026 года возникло 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 91 гектара и 234 загорания сухой растительности на общей площади более 668 гектаров.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в юго-восточных районах Башкирии до 31 августа прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.