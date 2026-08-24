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18:38 (UTC+5), 24 Августа 2026

В Уфе увековечили память почётного строителя России Рината Сагитова

Фото: Илвир Нурдавлятов | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Сегодня в Уфе увековечили память советского и российского организатора производства, государственного деятеля, заслуженного строителя Республики Башкортостан и почётного строителя России Рината Сагитова. На фасаде дома № 3 по улице Дорофеева, где проживал выдающийся человек, открыли мемориальную доску, сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
 
Ринат Сагитов родился 27 марта 1955 года в Уфе. Окончил нефтяной институт. Трудовую деятельность Ринат Шайхимансурович начал в 1972 году, работал слесарем-сборщиком. С 1973 по 1975 год проходил службу в Советской Армии.
 
С 1975 по 2002 год он прошёл путь от каменщика-монтажника до первого заместителя генерального директора.
 
«Ринат Шайхимансурович долгие годы занимал должность первого заместителя министра строительства, архитектуры и дорожного комплекса Республики Башкортостан. Также работал первым заместителем главы администрации Уфы и внёс значительный вклад в развитие строительной отрасли города. Ему удалось решить ряд острых проблем, актуальных для строительной сферы столицы Башкортостана. Будучи советником главы администрации города Уфы, Ринат Шайхимансурович все свои усилия сосредоточил на вопросах организации производства строительных материалов для строительства жилья эконом-класса, привлечения новых технологий в курируемую сферу», — сказал Илвир Нурдавлятов.
 
Ранее в Уфе открыли бюсты Герою Советского Союза Нурулле Давлетгареевичу Сафину и Герою России Александру Васильевичу Доставалову. Мероприятие прошло в сквере Юнармейцев.

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