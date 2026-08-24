В Уфе сравнят выборные системы России и Запада

Советник аппарата Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш прочитает две открытые лекции 28 августа на площадке Дома Евразийского НОЦ.
Темами выступлений станут «Информационная и ценностная безопасность — сфера стратегической безопасности России» и «Сравнение электоральных систем России и Запада».
Вход свободный, но требуется обязательная регистрация по ссылкам: https://znanierussia.ru/events/-250300 и https://znanierussia.ru/events/-250301.
Мероприятие организовано обществом «Знание» совместно с Общественной палатой РБ. Начало — в 11.00.
Напомним, с 1 сентября в школах появятся новые учебники по обществознанию.
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