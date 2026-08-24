В Уфе памятник Салавату Юлаеву стал объектом культурного наследия

Башкультнаследие утвердило предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву» 1967 года, расположенного в Уфе по улице Заки Валиди. Соответствующий приказ подписан руководством ведомства.

Предыдущие приказы управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 26 августа 2020 года № 232 и от 10 июня 2022 года № 80 признаны утратившими силу.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву открыт 17 ноября 1967 года. Автором монумента стал известный скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев. Конная статуя, отлитая из чугуна, достигает в высоту 9,8 метра, а её вес составляет 40 тонн. С 1995 года изображение монумента является центральным элементом государственного герба Республики Башкортостан.

В настоящее время памятник национальному герою Башкортостана демонтирован и будет реконструироваться.