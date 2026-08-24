В Уфе на «Молочной стране» впервые выступят циркачи

XIV ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна» состоится на территории столичного парка «Кашкадан» в грядущую субботу 29 августа. Мероприятие приурочено к Году большой и дружной семьи, объявленному Главой Башкирии Радием Хабировым.

Как сообщили организаторы, неизменной традицией открытия фестиваля будет прием гостей с приветственным стаканом свежего молока. Известно, что в 2026 году уфимцы и туристы смогут побывать на молочной ярмарке и фермерском рынке, в сырной лавке и медовой зоне, в «Кумысной деревеньке» и «Экодеревне», а также увидят новые интерактивные форматы.

Среди главных новинок — выступления семейной цирковой труппы в рамках локации «Молочный Цирк» и зона «Телячьи скачки», где организуют забеги на надувных коровах для детей в возрасте от полутора до четырех лет.

Особое внимание организаторы уделили просветительской акции «Молоко за вредность». С 14.00 до 18.00 все желающие смогут сдать продукты, не относящиеся к здоровому питанию (фастфуд, газированные напитки, кондитерские изделия), и получить за это порцию полезной молочной продукции.

Вход свободный. Начало в 10.00.

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