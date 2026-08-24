Среда, 26 Августа 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:26 (UTC+5), 24 Августа 2026

В Уфе на «Молочной стране» впервые выступят циркачи

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

XIV ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна» состоится на территории столичного парка «Кашкадан» в грядущую субботу 29 августа. Мероприятие приурочено к Году большой и дружной семьи, объявленному Главой Башкирии Радием Хабировым.

Как сообщили организаторы, неизменной традицией открытия фестиваля будет прием гостей с приветственным стаканом свежего молока. Известно, что в 2026 году уфимцы и туристы смогут побывать на молочной ярмарке и фермерском рынке, в сырной лавке и медовой зоне, в «Кумысной деревеньке» и «Экодеревне», а также увидят новые интерактивные форматы.

Среди главных новинок — выступления семейной цирковой труппы в рамках локации «Молочный Цирк» и зона «Телячьи скачки», где организуют забеги на надувных коровах для детей в возрасте от полутора до четырех лет.

Особое внимание организаторы уделили просветительской акции «Молоко за вредность». С 14.00 до 18.00 все желающие смогут сдать продукты, не относящиеся к здоровому питанию (фастфуд, газированные напитки, кондитерские изделия), и получить за это порцию полезной молочной продукции.

Вход свободный. Начало в 10.00.

0+

Ранее Башкирия удвоила экспорт кумыса.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru