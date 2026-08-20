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16:31 (UTC+5), 20 Августа 2026

Башкирия удвоила экспорт кумыса

В 2026 году Башкирия вдвое увеличила экспорт кумыса в страны СНГ, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Накануне надзорное ведомство проконтролировало очередную партию — 19,9 тонны кумыса, подготовленного башкирским предприятием для реализации в Узбекистан. Отобранные образцы традиционного для Башкирии и Узбекистана молочного напитка прошли исследования в аккредитованной лаборатории подведомственного Россельхознадзору Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Анализ продукции переработки сырого молока не выявил наличия антител к опасным для человека и животных инфекционных и вирусных заболеваний. Не обнаружено и присутствие антибиотиков. Молочная продукция из Башкирии соответствует требованиям ГОСТ, ветеринарной и пищевой безопасности страны-импортера. Производитель молочной продукции прошел экспортную сертификацию и включен в Реестр экспортёров в ФГИС „Цербер“», — отмечается в сообщении управления Россельхознадзора по Башкирии.

На сегодняшний день перед отправкой молочной продукции в страны Таможенного союза и СНГ специалистами территориального Управления Россельхознадзора досмотрено и оформлено 15 партий общим весом 189 тонн. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года из Башкирии в страны ТС и СНГ отгружено 97 тонн кумыса.

Ранее Радий Хабиров рассказал о напитке, без которого нельзя представить Башкирию.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.  

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