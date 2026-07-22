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12:25 (UTC+5), 22 Июля 2026

Радий Хабиров рассказал о напитке, без которого нельзя представить Башкирию

Середина июля — самое время поговорить о кумысе, написал в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

Как подчеркнул Радий Хабиров, без такого напитка, как кумыс, невозможно представить Башкортостан.

«Его знают далеко за пределами республики, и мы уверенно занимаем первое место в России по его производству», — констатировал Радий Хабиров.

Ежегодно башкирские кумысоделы производят почти 3,5 тысячи тонн этого вкусного и целебного напитка. В Башкортостане насчитывается сегодня 100 кумысных ферм.

«Мы — в числе лидеров страны по поголовью лошадей — у нас их более 125 тысяч, — уточнил Глава Башкортостана. — Кумыс — неотъемлемая часть башкирской культуры. Он стал настоящим национальным брендом. Это один из немногих напитков, который не просто утоляет жажду, а действительно полезен для организма. В свое время в этом убедились Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький, Марина Цветаева, которые приезжали сюда на кумысолечение».
 
Напомним, в конце июня в Уфе состоялся II республиканский конкурс кумыса, в котором участвовали 25 производителей из 12 районов. Среди лучших — кумысоделы из Альшеевского, Уфимского, Баймакского и Ермекеевского районов.
 
Победителей конкурса наградят в конце августа на фестивале «Молочная страна», который по уже сложившейся традиции пройдет в уфимском парке «Кашкадан». Там же будет работать и «Кумысная деревня».
 

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