Стало известно, где в Башкирии производят лучший кумыс

24 июня 2026 года на базе Башкирского государственного аграрного университета прошёл II Республиканский конкурс кумыса и других кисломолочных продуктов, произведенных по технологии кумыса.

Конкурс проводится в соответствии с указом Главы РБ «О проведении Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» для выявления сильнейших в профессиональном мастерстве среди кумысоделов, обмена передовым опытом в производстве традиционного кумыса и других кисломолочных продуктов, произведенных по технологии кумыса, а также популяризации профессии «кумысодел» и употребления населением кумыса.

В 2026 году Республиканский конкурс собрал 30 заявок от 25 производителей из 12 районов Башкортостана (в 2025 году было подано 29 заявок от 20 участников из 10 районов).

Оценку представленной продукции проводило экспертное жюри, в состав которого вошли представители министерства сельского хозяйства РБ, Госкомитета РБ по ветеринарии, регионального управления Роспотребнадзора, Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РБ, Башкирского государственного аграрного университета, АНО НИИ «Башкорт аты», а также ведущие ученые и эксперты в области пищевых технологий и сертификации. Возглавил судейскую комиссию заместитель министра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов.

Для обеспечения объективности образцы продукции были полностью анонимны: экспертам подавали напитки, зашифрованные индивидуальными номерами. Члены жюри оценивали образцы по органолептическим свойствам: вкусу, цвету, запаху и консистенции. Вместе с конкурсным материалом участники представляли копии документов, подтверждающих соответствие конкурсного материала требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ, СТО). Победители были определены в трех номинациях: «Башкирский кумыс натуральный», «Напитки кисломолочные с добавками» и «Кумысный напиток».