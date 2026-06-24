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11:18 (UTC+5), 24 Июня 2026

Стало известно, где в Башкирии производят лучший кумыс

Лучший кумыс в Башкирии производят в Альшеевском районе, лучший кумысный напиток – в Ермекеевском районе.

Фото: Роза Грачева | пресс-служба минсельхоза РБ
Лейла Аралбаева

24 июня 2026 года на базе Башкирского государственного аграрного университета прошёл II Республиканский конкурс кумыса и других кисломолочных продуктов, произведенных по технологии кумыса.

Конкурс проводится в соответствии с указом Главы РБ «О проведении Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» для выявления сильнейших в профессиональном мастерстве среди кумысоделов, обмена передовым опытом в производстве традиционного кумыса и других кисломолочных продуктов, произведенных по технологии кумыса, а также популяризации профессии «кумысодел» и употребления населением кумыса.

В 2026 году Республиканский конкурс собрал 30 заявок от 25 производителей из 12 районов Башкортостана (в 2025 году было подано 29 заявок от 20 участников из 10 районов).

Оценку представленной продукции проводило экспертное жюри, в состав которого вошли представители министерства сельского хозяйства РБ, Госкомитета РБ по ветеринарии, регионального управления Роспотребнадзора, Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РБ, Башкирского государственного аграрного университета, АНО НИИ «Башкорт аты», а также ведущие ученые и эксперты в области пищевых технологий и сертификации. Возглавил судейскую комиссию заместитель министра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов.

Для обеспечения объективности образцы продукции были полностью анонимны: экспертам подавали напитки, зашифрованные индивидуальными номерами. Члены жюри оценивали образцы по органолептическим свойствам: вкусу, цвету, запаху и консистенции. Вместе с конкурсным материалом участники представляли копии документов, подтверждающих соответствие конкурсного материала требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ, СТО). Победители были определены в трех номинациях: «Башкирский кумыс натуральный», «Напитки кисломолочные с добавками» и «Кумысный напиток».

Роза Грачева пресс-служба минсельхоза РБ
Роза Грачева пресс-служба минсельхоза РБ
Роза Грачева пресс-служба минсельхоза РБ
Роза Грачева пресс-служба минсельхоза РБ
Роза Грачева пресс-служба минсельхоза РБ
Фото: Роза Грачева | пресс-служба минсельхоза РБ
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Организаторы назвали «Башинформу» победителей II Республиканского конкурса кумыса.

В номинации «Кумыс натуральный»:

  • 1 место — КФХ «Мустафин Нафис Мубаракович», Альшеевский район;
  • 2 место — КФХ «Гарифуллин Азат Хасанович», Альшеевский район;
  • 3 место — ООО «Экопродукт», Баймакский район;
  • ООО «УралАгро» Уфимский район.

Номинация  «Напитки кисломолочные с добавками»: 

  • 1 место — КФХ «Гаджиев Зубаир Алиевич», Ермекеевский район;
  • 2 место — ООО «Экопродукт, Баймакский район;
  • 3 место — ООО «Толпар», Баймакский район.

Номинация  «Кумысный напиток»:

  • 1 место — КФХ «Гаджиев Зубаир Алиевич», Ермекеевский район;
  • 2 место — ООО «Экопродукт», Баймакский район.

Награждение победителей пройдёт 28 августа 2026 года в рамках проведения Семейного фестиваля «Молочная страна».

Организаторами выступили министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет и АНО «НИИ „Башкорт аты (Башкирская лошадь)».

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