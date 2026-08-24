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14:52 (UTC+5), 24 Августа 2026

В Башкирии выделили 2,9 млрд рублей на жилье для сирот

Жилье в 2026 году получат 756 детей-сирот, причем квартирами обеспечены уже 321 из них, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. По его данным, на это выделили 2,9 миллиарда рублей.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов
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«Сегодня в Башкортостане на учете как нуждающиеся в жилье 7835 детей-сирот, у 5346 право на обеспечение уже наступило. Особое внимание — детям-сиротам, которые участвуют в СВО. Для них действует право получить квартиру или жилищный сертификат вне очереди. Уже 225 человек воспользовались этой возможностью, 32 из них — в этом году», — написал Назаров в своих соцсетях.

Как отметил глава регионального кабмина, средства на жилье полностью законтрактованы в Зианчуринском, Калтасинском, Кармаскалинском, Федоровском, Буздякском и Кугарчинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае.

«Хорошая практика, на которую должны ориентироваться другие. Поручил всем районам и городам до 1 декабря обеспечить 100%-ное освоение выделенных средств. Минстрой должен держать этот вопрос на постоянном контроле», — подчеркнул Назаров.

Ранее в Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам.

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