В Башкирии выделили 2,9 млрд рублей на жилье для сирот

«Сегодня в Башкортостане на учете как нуждающиеся в жилье 7835 детей-сирот, у 5346 право на обеспечение уже наступило. Особое внимание — детям-сиротам, которые участвуют в СВО. Для них действует право получить квартиру или жилищный сертификат вне очереди. Уже 225 человек воспользовались этой возможностью, 32 из них — в этом году», — написал Назаров в своих соцсетях.
Как отметил глава регионального кабмина, средства на жилье полностью законтрактованы в Зианчуринском, Калтасинском, Кармаскалинском, Федоровском, Буздякском и Кугарчинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае.
«Хорошая практика, на которую должны ориентироваться другие. Поручил всем районам и городам до 1 декабря обеспечить 100%-ное освоение выделенных средств. Минстрой должен держать этот вопрос на постоянном контроле», — подчеркнул Назаров.
Ранее в Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам.
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