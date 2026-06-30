В Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам

Согласно документу, выплата опекунам или попечителям на содержание ребенка в возрасте до 3 лет теперь составляет 11 543 рублей в месяц, старше 3 лет — 11 101 рублей.

Выплата на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет — 13 853 рублей в месяц, старше — 13 320 рублей.

«Закон вступает в силу со дня его опубликования и распространяет своей действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года», — говорится в документе.

По итогам 2025 года в республике число детей-сирот снизилось на 6,3%. В регионе насчитывается 9 468 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — это на 635 детей меньше, чем в прошлом году. 94% сирот воспитываются в семьях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии сумма единовременной выплаты усыновителям увеличилась на 5,6%.