В Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам

Согласно документу, выплата опекунам или попечителям на содержание ребенка в возрасте до 3 лет теперь составляет 11 543 рублей в месяц, старше 3 лет — 11 101 рублей.
Выплата на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет — 13 853 рублей в месяц, старше — 13 320 рублей.
«Закон вступает в силу со дня его опубликования и распространяет своей действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года», — говорится в документе.
По итогам 2025 года в республике число детей-сирот снизилось на 6,3%. В регионе насчитывается 9 468 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — это на 635 детей меньше, чем в прошлом году. 94% сирот воспитываются в семьях.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии сумма единовременной выплаты усыновителям увеличилась на 5,6%.
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