В Башкирии проверят сахарные заводы

Как сообщил вице-премьер республики — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе, это требуется для своевременной и качественной заготовки сахарной свеклы.

«Приемка материально-технической базы Чишминского сахарного завода прошла 19 августа, проверка Раевсахара пройдет 25 августа. Планируемая дата запуска завода — 1 сентября», — прокомментировал Фазрахманов.

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