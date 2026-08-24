В Башкирии проверят сахарные заводы

Как сообщил вице-премьер республики — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе, это требуется для своевременной и качественной заготовки сахарной свеклы.
«Приемка материально-технической базы Чишминского сахарного завода прошла 19 августа, проверка Раевсахара пройдет 25 августа. Планируемая дата запуска завода — 1 сентября», — прокомментировал Фазрахманов.
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