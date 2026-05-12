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10:06 (UTC+5), 12 Мая 2026

В Башкирии ветврачи рассказали, что может случиться с животными на пастбище

Фото: госкомитет РБ по ветеринарии | сайт
Элина Ахметова

Специалисты госкомитета по ветеринарии предупредили, каким опасностям и болезням могут подвергнуться пасущиеся животные. Владельцам крупного и мелкого скота приходится внимательно следить за состоянием коров и овец, чтобы вовремя заметить травму или начало заболевания.

Как пояснили ветеринары, язык у КРС имеет пониженную чувствительность и у коровы нет способности выплевывать несъедобную пищу — они не «сортируют» мусор и могут съесть с травой что-нибудь опасное. Чтобы предотвратить прободение желудка, коровам в рубец вводят магниты, которые собирают металлические предметы.

Немедленного лечения требуют повреждения вымени — пробираясь сквозь кусты или поваленные ветки, коровы могут пораниться. А инфекция молочных протоков приведёт к отказу от доения — антибиотики делают молоко непригодным для употребления.

При поедании травы скот заражается глистами, особенно от этого страдают овцы. Также животные заражаются паразитами через кровососущих насекомых. Соответственно, нужна регулярная обработка антигельминтными препаратами и инсектицидами.
 
Удивительно, но скот может отравиться, употребляя молодую поросль полезных бобовых культур — клевера, люцерны, донника, вики, люпина. В ЖКТ жвачных животных под воздействием ферментов и температуры происходит образование синильной кислоты, это сильнейший яд. Всходы злаковых (просо, сорго, перловника, манника, суданской травы), а также кукурузы токсичны для скота по той же причине. Вдобавок в молодой траве высокое содержание белка и низкое содержание клетчатки. В итоге изобилие белка приводит к выработке аммиака и нитратному отравлению. Чтобы компенсировать избыток белка, в начале пастбищного периода коровы должны получать качественное сено, а также корма, богатые глюкозой и клетчаткой: кормовую свеклу, свекольный жом, патоку.

Копытная гниль — ещё одна напасть, которая грозит животным на вольной пастьбе. Лучшая профилактика — специальные ванны для копыт с раствором медного купороса или формалина у входа в коровник, посоветовали ветеринары.

Ранее сообщали о размерах штрафов за выпас скота в общественных местах и сельхозугодьях.

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