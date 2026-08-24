В Башкирии мужчину принудительно доставили на лечение туберкулёза

По данным пресс-службы ведомства, мужчина игнорировал рекомендации врачей и не проходил назначенный курс лечения. Центральная районная больница обратилась в суд с иском о его обязательной госпитализации — решение было принято в интересах всех граждан, так как болезнь опасна для окружающих.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и сопроводили больного до медицинского учреждения в Уфе. Теперь он сможет пройти полный курс лечения под наблюдением специалистов.

Ранее в Уфе суд запретил полёты нелегального экскурсионного самолёта.