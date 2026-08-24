В Уфе суд запретил полёты нелегального экскурсионного самолёта

По данным ведомства, в октябре 2025 года было выявлено, что организация проводила экскурсии и ознакомительные полёты на самолёте марки «SkyView» около посадочной площадки «Первушино». При этом у собственника воздушного судна не имелось необходимого сертификата эксплуатанта для такой деятельности.
По иску транспортного прокурора Ленинский районный суд признал эксплуатацию этого самолёта коммерческой деятельностью незаконной и обязал владельца прекратить полёты до получения соответствующего разрешения.
Решение суда находится под контролем надзорных органов: его исполнение будет строго отслеживаться.
Ранее в Уфе спасатели спустили 14 человек с обесточенной канатной дороги.
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