В Уфе спасатели спустили 14 человек с обесточенной канатной дороги

– Дежурная смена ПСО Управления гражданской защиты Уфы прибыла на место за считанные минуты. Эвакуация прошла идеально и на одном дыхании. Спасатели ободряли пассажиров, шутили и аккуратно спускали каждого на землю, – сообщили в ведомстве.

Каждое успешное приземление зрители и сами спасённые встречали аплодисментами.

В итоге спасены 14 человек, из них 6 детей и беременная женщина. Пострадавших нет.