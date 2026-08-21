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11:03 (UTC+5), 21 Августа 2026

В Уфе «умных» водоколонок станет больше

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Еще три «умные» водоразборные колонки установят в городе. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Новые колонки стали внедрять с 2024 года. В 2025 году было установлено шесть колонок по адресам:

  • ул. Кирова, 106,
  • ул. Менделеева, 78,
  • ул. Сочинская, 5,
  • ул. Октябрьской революции, 44,
  • ул. Ахметова, 313,
  • ул. Белогорская, 32, с. Нагаево.

В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще три водоколонки. Их установят по адресам:

  • ул. Камышлинская, 61,
  • ул. Металлистов, 100,
  • ул. Акбердинская — Южноуральская, с. Нагаево.

Предприятие решило поменять старые водоразборные колонки на автоматизированные из-за потерь от бесконтрольного водопотребления.

«Теперь, чтобы набрать воду, придётся не только нажать кнопку, но и заплатить за каждый литр. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составляет 40,53 р/м3, то есть 1 литр воды стоит 4 копейки, в то время как при средней стоимости воды из водоматов — 5 рублей за литр», — пояснили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Чтобы пользоваться колонкой, нужно заключить договор с ГУП РБ «Уфаводоканал» и получить электронную карту. Для этого необходимо предоставить пакет документов и лично подойти с ним по адресу: ул. Российская, 157/2, окно 11.

Ранее Башинформ сообщал о том, что новый магистральный водовод в Башкирии обеспечит водоснабжение 35 сел.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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