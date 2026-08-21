В Уфе «умных» водоколонок станет больше

Еще три «умные» водоразборные колонки установят в городе. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
Новые колонки стали внедрять с 2024 года. В 2025 году было установлено шесть колонок по адресам:
В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще три водоколонки. Их установят по адресам:
Предприятие решило поменять старые водоразборные колонки на автоматизированные из-за потерь от бесконтрольного водопотребления.
«Теперь, чтобы набрать воду, придётся не только нажать кнопку, но и заплатить за каждый литр. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составляет 40,53 р/м3, то есть 1 литр воды стоит 4 копейки, в то время как при средней стоимости воды из водоматов — 5 рублей за литр», — пояснили в пресс-службе «Уфаводоканала».
Чтобы пользоваться колонкой, нужно заключить договор с ГУП РБ «Уфаводоканал» и получить электронную карту. Для этого необходимо предоставить пакет документов и лично подойти с ним по адресу: ул. Российская, 157/2, окно 11.
Ранее Башинформ сообщал о том, что новый магистральный водовод в Башкирии обеспечит водоснабжение 35 сел.
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