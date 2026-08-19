Новый магистральный водовод в Башкирии обеспечит водоснабжение 35 сел

Одним из непростых вопросов для жителей села Куяново Краснокамского района и соседних с ним сел долгое время оставалось водоснабжение. Единственная ветка водовода не справлялась с нагрузкой – летом в жару, в пожароопасный период это особенно критично.
Решать проблему помогает федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» Его инициировал Президент России Владимир Путин как раз для того, чтобы ремонтировать изношенные сети в небольших населенных пунктах. Руководитель республики также пообщался с главами шести сельских поселений и активом района. Они поблагодарили Радия Хабирова за поддержку муниципалитета в решении такой важной проблемы.
«Считаю, что мы неплохо провели заявочную кампанию, сейчас одновременно ведем работы на нескольких десятках объектов. В частности, здесь, в Краснокамском районе, строят новый магистральный водовод «Насосная Уразаево – Киреметево» протяженностью 43,6 км. Он обеспечит бесперебойное водоснабжение 35 сел и деревень в 6 сельсоветах. Это очень важно для жителей. Если не закрыть базовые потребности – по воде, теплу, безопасности – ни о каком дальнейшем развитии не может быть и речи. Поэтому мы очень благодарны руководству страны за эту поддержку», - сказал Глава республики, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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