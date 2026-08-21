Башкирия вошла в число лидеров России по цифровизации лесного хозяйства

Министерство лесного хозяйства республики подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Ведомство оказало почти 23 тысячи государственных услуг через новую цифровую систему (ФГИС ЛК). По этому показателю Башкортостан вошел в топ субъектов-лидеров Российской Федерации.
Цифровизация значительно упростила жизнь лесопользователям и бизнесу. Теперь предпринимателям не нужно стоять в очередях с бумажными папками — большинство процедур переведено в онлайн. Наиболее востребованными сервисами стали: подача отчетов о вырубке леса, отправка лесных деклараций, отчеты об охране лесов от пожаров, согласование проектов лесовосстановления.
«Перевод услуг в электронный вид во ФГИС ЛК – это важный шаг, направленный на создание прозрачной и понятной среды для всех участников лесных отношений. Более 22 тысяч электронных обращений с начала года подтверждают, что новые цифровые инструменты очень востребованы бизнесом и гражданами», — отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
Ранее «Башинформ» сообщал об укреплении системы лесовосстановления в республике.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.