Башкирия вошла в число лидеров России по цифровизации лесного хозяйства

Министерство лесного хозяйства республики подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ведомство оказало почти 23 тысячи государственных услуг через новую цифровую систему (ФГИС ЛК). По этому показателю Башкортостан вошел в топ субъектов-лидеров Российской Федерации.

Цифровизация значительно упростила жизнь лесопользователям и бизнесу. Теперь предпринимателям не нужно стоять в очередях с бумажными папками — большинство процедур переведено в онлайн. Наиболее востребованными сервисами стали: подача отчетов о вырубке леса, отправка лесных деклараций, отчеты об охране лесов от пожаров, согласование проектов лесовосстановления.

«Перевод услуг в электронный вид во ФГИС ЛК – это важный шаг, направленный на создание прозрачной и понятной среды для всех участников лесных отношений. Более 22 тысяч электронных обращений с начала года подтверждают, что новые цифровые инструменты очень востребованы бизнесом и гражданами», — отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Ранее «Башинформ» сообщал об укреплении системы лесовосстановления в республике.