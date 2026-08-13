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09:38 (UTC+5), 13 Августа 2026

Радий Хабиров рассказал, как Башкирия укрепляет систему лесовосстановления

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о развитии лесных питомников.

Фото: Радий Хабиров | канал в Макс
Галина Бахшиева
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Как сообщил руководитель региона, этой весной башкирские лесоводы подготовили к посадке более 14 млн сеянцев. 12 млн из них — «классические», еще 2 млн — с закрытой корневой системой, их выращивают в специальном субстрате. Так они лучше приживаются и в целом более жизнестойкие.

«Чтобы работа по лесовосстановлению шла эффективнее, мы развиваем современную инфраструктуру. Помогает в этом нацпроект „Экологическое благополучие“, — отметил Радий Хабиров. — Уже скоро в Нуримановском лесхозе построим новую высокотехнологичную теплицу, рассчитанную на 1,2 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год».

В целом по республике в лесных питомниках и теплицах ежегодно выращивается как минимум 50 млн сеянцев и саженцев самых разных пород. Этого с запасом хватает, чтобы полностью обеспечить нужды лесничеств и арендаторов лесных участков. И конечно, наличие собственных саженцев и сеянцев помогает проводить в республике ежегодные акции. Среди них — «Сад памяти», «Сохраним лес» и «Зеленая Башкирия».

«Моя позиция неизменна: мы должны высаживать больше лесов, чем теряем или вырубаем. Уже семь лет эту задачу стабильно решаем. Только в этом году провели работы на площади 4,7 тысячи гектаров. Осенью нас ждет новый этап», — подытожил Радий Хабиров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие», на масштабную модернизацию лесного хозяйства Башкирии выделено более 418 млн рублей. Напомним, нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

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