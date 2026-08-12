Башкирия получила рекордные 418 млн рублей на развитие лесного хозяйства

Как отметили в министерстве лесного хозяйства РБ, лесной фонд — это стратегический ресурс, определяющий как экономический потенциал региона, так и экологическое благополучие его жителей. Поэтому охрана, защита и воспроизводство лесов остаются безусловным приоритетом государственной политики, находящимся под личным контролем руководителя региона Радия Хабирова. Благодаря его принципиальной позиции, а также активному участию Башкирии в национальном проекте «Экологическое благополучие» (преемник нацпроекта «Экология») с 2019 года проведен комплексный процесс модернизации отрасли.

За это время для подведомственных учреждений минлесхоза РБ закуплены 732 единицы современной лесохозяйственной и лесопожарной спецтехники, оборудования и инвентаря. Общий объем инвестиций из федерального бюджета превысил 418 млн рублей.

Важный момент. Обновление материально-технической базы позволило республике выйти на качественно новый уровень решения национальных задач. В частности, обеспечить безусловный баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении не менее 100%, а также минимизировать площади лесных пожаров.

«Сегодня техническая оснащенность лесных служб напрямую конвертируется в результат. Оперативность тушения лесных пожаров достигла стопроцентного показателя: все возгорания в лесном фонде ликвидируются в течение первых суток с момента обнаружения. Новая техника позволила нам существенно повысить стандарты проведения агротехнических уходов, что гарантирует высокую приживаемость лесных культур. Кроме того, создание современных условий труда для работников лесного хозяйства — наш приоритет, ведь от их безопасности и комфорта зависит эффективность защиты всего зеленого богатства Башкирии», — заявил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия достигла 100% оперативности в тушении лесных пожаров.

Напомним, нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.