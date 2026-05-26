Башкирия достигла 100% оперативности в тушении лесных пожаров

Отмечается, что ведомство закупило еще 5 полноприводных лесопатрульных комплексов УАЗ и два маневренных автобуса «Газель NEXT» по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
На приобретение спецтехники, предназначенной для быстрой транспортировки личного состава, противопожарного инвентаря и оборудования в труднодоступные места природных возгораний, выделено 17,4 миллиона рублей из федерального бюджета.
«Масштабное обновление нашего технического парка ведется с 2019 года. За этот период по нацпроекту закуплено более 400 единиц лесопожарной техники, оборудования и инвентаря», — прокомментировал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
Напомним, в Башкирии благодаря ИИ-камерам значительно снизилось число лесных пожаров.
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