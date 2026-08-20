В Уфе назвали место проведения очередной акции «Ищу человека»

Традиционная акция по пристройству бесхозяйных животных состоится в пятницу, 21 августа, на площадке выставочного комплекса по ул. Менделеева, 158, сообщили в мэрии Уфы. В программе — знакомство с потенциальными питомцами. Как всегда, ветеринары будут готовы чипировать кошек и собак.
Запланировано показательное выступление обученных собак, также будут выступать творческие коллективы городских ДК. В «Коробку добра» принимаются корма, миски, ветошь, игрушки и другие необходимые вещи.
Начало мероприятия в 13.30.
Ранее сообщали о пяти правилах питания собак.
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