Эксперты назвали 5 правил питания для собак

Рацион питомца должен рассчитываться строго с учетом возраста, веса и активности, информирует tmn.aif.ru со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию.
Первое правило касается калорийности: переедание чревато проблемами с суставами и органами, порцию рекомендуется взвешивать на кухонных весах.
Второе — корректировка меню в зависимости от образа жизни (активность, стерилизация, болезни) с консультацией ветеринара.
Третий совет — строгий режим без свободного доступа к еде, перерыв между приемами пищи должен составлять 10–12 часов.
Четвертое правило категорически запрещает кормить питомца со стола: колбаса, шоколад, острая и жареная пища опасны для здоровья.
Пятое — выбор безопасных лакомств: в качестве угощения подойдут яблоки, морковь, огурцы или сушеные субпродукты, калорийность которых необходимо учитывать в общем рационе.
Ранее в Башкирии у подножия горы Торатау коровы устроили схватку на рогах.
Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.
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