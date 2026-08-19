Эксперты назвали 5 правил питания для собак

Рацион питомца должен рассчитываться строго с учетом возраста, веса и активности, информирует tmn.aif.ru со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию.

Первое правило касается калорийности: переедание чревато проблемами с суставами и органами, порцию рекомендуется взвешивать на кухонных весах.

Второе — корректировка меню в зависимости от образа жизни (активность, стерилизация, болезни) с консультацией ветеринара.

Третий совет — строгий режим без свободного доступа к еде, перерыв между приемами пищи должен составлять 10–12 часов.

Четвертое правило категорически запрещает кормить питомца со стола: колбаса, шоколад, острая и жареная пища опасны для здоровья.

Пятое — выбор безопасных лакомств: в качестве угощения подойдут яблоки, морковь, огурцы или сушеные субпродукты, калорийность которых необходимо учитывать в общем рационе.

Ранее в Башкирии у подножия горы Торатау коровы устроили схватку на рогах.

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.