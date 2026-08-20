В МЧС Башкирии предупредили о ливнях и грозах

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, 21 августа местами по республике ожидаются грозы, локально ливни, днем град, порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

По данным синоптиков, на территории Уфы в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по городу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14, +16°, днём +25, +27°.

Ранее в Башкирии за сутки потушили один лесной пожар и два пала травы.