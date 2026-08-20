В МЧС Башкирии предупредили о ливнях и грозах

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, 21 августа местами по республике ожидаются грозы, локально ливни, днем град, порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.
По данным синоптиков, на территории Уфы в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по городу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14, +16°, днём +25, +27°.
Ранее в Башкирии за сутки потушили один лесной пожар и два пала травы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.