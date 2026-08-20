В Башкирии за сутки потушили один лесной пожар и два пала травы

За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано три природных возгорания.
Как сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, один лесной пожар возник в Зианчуринском районе. Два загорания сухой растительности произошли в Зианчуринском и Хайбуллинском районах.
Очаги были оперативно обнаружены и ликвидированы.
Всего с начала года возникло 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 91 гектара и 231 загорание сухой растительности на общей площади более 666 гектаров.
Ранее в Башкирии при пожарах в жилых домах пострадали пять человек, сообщал «Башинформ».
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