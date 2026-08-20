В Башкирии прогнозируют до +28 градусов в предстоящие выходные

В республику после кратковременного похолодания возвращается летнее тепло. По данным Башгидромета, в ближайшие дни ожидается сухая и комфортная погода с постепенным повышением температуры.

Сегодня, 20 августа, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов. В Уфе ожидается переменная облачность без осадков.

Завтра, 21 августа, теплая и преимущественно сухая погода сохранится. Температура воздуха ночью будет +10, +15, днем +22, +27 градусов.

В выходные, 22–23 августа осадков не предвидится. Ночи станут чуть прохладнее +10, +12°, днем столбики термометров поднимутся до +25, +28 градусов.

Ранее водителям Башкирии рассказали о мерах предосторожности во время тумана.