В Башкирии прогнозируют до +28 градусов в предстоящие выходные

В республику после кратковременного похолодания возвращается летнее тепло. По данным Башгидромета, в ближайшие дни ожидается сухая и комфортная погода с постепенным повышением температуры.
Сегодня, 20 августа, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов. В Уфе ожидается переменная облачность без осадков.
Завтра, 21 августа, теплая и преимущественно сухая погода сохранится. Температура воздуха ночью будет +10, +15, днем +22, +27 градусов.
В выходные, 22–23 августа осадков не предвидится. Ночи станут чуть прохладнее +10, +12°, днем столбики термометров поднимутся до +25, +28 градусов.
Ранее водителям Башкирии рассказали о мерах предосторожности во время тумана.
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