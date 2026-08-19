Водителям Башкирии рассказали о мерах предосторожности во время тумана

На территории республики наблюдается ухудшение видимости на отдельных участках автодорог из-за тумана. В тумане всё кажется дальше, чем есть на самом деле. Из-за этого очень легко ошибиться со скоростью и попасть в ДТП.
В связи с этим главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов напомнил важные правила для водителей и пешеходов в такие моменты.
«В идеале такую погоду нужно переждать. Но если отложить поездку не получается, прошу соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными. Не допускайте необдуманных манёвров обгона и опережения. Пешеходам рекомендую переходить проезжую часть только в установленных для этого местах», — отметил он.
Накануне в Башкирии водитель на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся, сообщал «Башинформ».
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