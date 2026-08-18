Четверг, 20 Августа 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
15:55 (UTC+5), 18 Августа 2026

В Башкирии водитель на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся

Сотрудники госавтоинспекции Чишминского района проводят проверку по факту ДТП в поселке Чишмы.

Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, неустановленный водитель за рулем «Мерседес Бенц» ехал по улице Кирова. Здесь он совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Лада Приора». После этого иномарка протаранила шесть припаркованных машин.

В ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель, причастный к происшествию, покинул место аварии, грубо нарушив ПДД.

Госавтоинспекция призывает очевидцев происшествия и лиц, располагающих сведениями о «Мерседесе» и водителе, обратиться по телефонам: 8(347) 235-84-02 или 8(34797) 2-12-00 (ОМВД России по Чишминскому району).

Ранее в Башкирии водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП и погиб.

Видео: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru