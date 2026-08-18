В Башкирии водитель на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, неустановленный водитель за рулем «Мерседес Бенц» ехал по улице Кирова. Здесь он совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Лада Приора». После этого иномарка протаранила шесть припаркованных машин.
В ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель, причастный к происшествию, покинул место аварии, грубо нарушив ПДД.
Госавтоинспекция призывает очевидцев происшествия и лиц, располагающих сведениями о «Мерседесе» и водителе, обратиться по телефонам: 8(347) 235-84-02 или 8(34797) 2-12-00 (ОМВД России по Чишминскому району).
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