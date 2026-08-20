Учитель из Башкирии дала несколько советов родителям будущих первоклашек

Также Хисматуллина порекомендовала родителям будущих первоклассников уже сейчас постараться приблизить распорядок дня к школьному: подъем, завтрак, прогулка и вечерний сон должны быть примерно в одно и то же время.
«Так ребенку будет легче просыпаться, собираться и включаться в новый день», — пояснила она.
По мнению педагога, в детях стоит развивать навыки самостоятельности и умение просить о помощи.
«Потренируйте с ребенком дома простые фразы: „Извините, можно выйти?“, „Я не понял, повторите, пожалуйста“ и так далее. Для первоклассника это не мелочи, а инструменты самостоятельности. Научите ребенка базовым вещам: завязывать шнурки, застегивать пуговицы, собирать и аккуратно складывать вещи. Это формирует навыки организации, которые очень пригодятся в школе. Ребенок не должен и не обязан знать все, но он точно должен знать, что может обратиться за помощью», — поделилась Хисматуллина.
Отдельно учительница остановилась на эмоциональном настрое. Она призвала родителей не пугать ребенка школой, а наоборот — создать положительный образ учебного заведения.
«То, как родители говорят о школе, сильно влияет на тревогу ребенка. Делитесь своими позитивными воспоминаниями об учебе, показывайте школьные фотографии — это формирует положительное отношение к школе. Только будьте честны, ведь школа это не всегда легко, бывают и сложности. Адаптация — процесс, который требует времени. Наша задача — не добиться идеальных результатов сразу, а помочь ребенку почувствовать себя в безопасности и поверить в свои силы», — резюмировала она.
О том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году, читайте в материале «Башинформа».
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