В Уфе стартовала «Университетская смена» для 100 школьников из ЛНР

В кинотеатре «Родина» в Уфе состоялась торжественная встреча участников федерального проекта «Университетские смены». Башкортостан принимает 100 школьников и педагогов из городов Луганской Народной Республики: Луганска, Красного Луча, Антрацита и Алчевска.
Смену на базе БГПУ имени М. Акмуллы организовали в пятый раз при поддержке министерства просвещения России и гранта башкирского отделения Русского географического общества. С 2022 года педагогический вуз уже принял более 600 детей из Донбасса и Запорожской области.
«Мы всегда с большой радостью встречаем гостей из Луганской Народной Республики. Наши регионы связывают общая история и сотрудничество», — обратился к школьникам ректор вуза Салават Сагитов.
Он отметил давнее партнерство университета со школой № 22 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова и пригласил ребят поступать в местные вузы.
От имени комитета Госдумы по просвещению подростков поприветствовала депутат Эльвира Аиткулова. Она подчеркнула важность единого образовательного пространства и пожелала ребятам хорошо провести последние дни лета перед новым учебным годом.
Церемония началась с исполнения государственных гимнов России и Башкортостана. Почетные гости повязали школьникам галстуки с символикой педуниверситета, принимая их в дружную семью вуза. Творческим подарком стал показ фильма «Лето. Город. Любовь», после которого школьники пообщались с режиссерами Русланом Юлтаевым и Русланом Римовичем.
Образовательная программа продлится до 26 августа.
Ранее сообщалось, что школьница из Уфы побывала в экспедиции на Северном полюсе.
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