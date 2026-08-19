Нижегородец доказал через суд, что одновременно работал в 6 компаниях

Житель Нижегородской области доказал в суде факт одновременной трудовой занятости в шести организациях и взыскал с работодателей более 5,5 млн рублей задолженности по зарплате и компенсаций. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Baza.

По данным источника, мужчина по имени Евгений был официально трудоустроен руководителем отдела закупок в одной компании, а также удаленно выполнял аналогичные функции еще в пяти фирмах без официального оформления. В 2024 году он уволился с основного места работы, получив по соглашению сторон 700 тыс. руб/ компенсации, после чего обратился в суд для взыскания зарплаты с остальных работодателей.

В качестве доказательств истец предоставил электронную переписку, рабочие документы и скриншоты из мессенджеров. Ответчики возражали, заявляя о невозможности полноценно трудиться в шести компаниях, так как совокупная занятость превысила бы 24 часа в сутки. Однако суд принял сторону Евгения, признав фактические трудовые отношения.

Известно, что работодателей обязали внести записи об увольнении по соглашению сторон, оплатить страховые взносы и погасить все причитающиеся выплаты.

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