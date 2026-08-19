В Башкирии завотделением больницы уволили после получения взятки

Белорецкая межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки выяснилось, что заведующая терапевтическим отделением районной больницы за деньги оформила пациенту больничные листы без его реальной госпитализации. Женщине заплатили 20 тысяч рублей. При этом врач скрыла от руководства больницы конфликт интересов и не стала его урегулировать.

Суд признал медика виновной, ее уволили в связи с утратой доверия.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с августа самозанятые Башкирии смогут получать оплачиваемые больничные.