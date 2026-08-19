В Башкирии завотделением больницы уволили после получения взятки

Белорецкая межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
В ходе проверки выяснилось, что заведующая терапевтическим отделением районной больницы за деньги оформила пациенту больничные листы без его реальной госпитализации. Женщине заплатили 20 тысяч рублей. При этом врач скрыла от руководства больницы конфликт интересов и не стала его урегулировать.
Суд признал медика виновной, ее уволили в связи с утратой доверия.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с августа самозанятые Башкирии смогут получать оплачиваемые больничные.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.