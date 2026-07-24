Пятница, 24 Июля 2026
|
Уфа
+27 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:54 (UTC+5), 24 Июля 2026

С августа самозанятые Башкирии смогут получать оплачиваемые больничные

Возможностью застраховаться на случай временной нетрудоспособности воспользовались более 200 самозанятых республики.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

С 1 августа 2026 года самозанятые жители республики, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию, впервые смогут получить выплаты по больничным листам. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.

По данным ведомства, возможностью застраховаться на случай временной нетрудоспособности уже воспользовались более 200 самозанятых республики.

Эксперимент стартовал в январе 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Участие в нём добровольное — самозанятые сами решают, нужна ли им финансовая защита на время болезни.

Как зарегистрироваться

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление в отделение СФР по РБ. Сделать это можно тремя способами: через мобильное приложение «Мой налог»; через портал «Госуслуги» и лично в любом отделения Соцфонда.

Срок подачи заявлений ограничен — до 30 сентября 2027 года включительно.

Размер взносов и страховой суммы

Самозанятый выбирает одну из двух страховых сумм: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. От этого выбора зависит и размер взносов, и будущие выплаты.

Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Таким образом, ежемесячный платёж составит:

  • 1 344 рубля — при страховой сумме 35 тысяч рублей;

  • 1 920 рублей — при страховой сумме 50 тысяч рублей.

Взносы можно платить ежемесячно или внести годовую сумму: 16 128 рублей или 23 040 рублей соответственно .

Когда возникает право на выплату

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности наступает через 6 месяцев после внесения годового взноса. При непрерывной уплате ежемесячных взносов в течение 6 месяцев.

Таким образом, самозанятые, зарегистрировавшиеся в январе и начавшие платить взносы с февраля, смогут получить первые больничные уже в августе.

Размер выплаты зависит от страхового стажа и периода уплаты взносов.

Эксперимент распространяется только на пособия по временной нетрудоспособности и не касается выплат, связанных с материнством.

Ранее сообщалось, что число работающих в малом бизнесе в Башкирии выросло на 5,5% за год.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru