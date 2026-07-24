С августа самозанятые Башкирии смогут получать оплачиваемые больничные

С 1 августа 2026 года самозанятые жители республики, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию, впервые смогут получить выплаты по больничным листам. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.
По данным ведомства, возможностью застраховаться на случай временной нетрудоспособности уже воспользовались более 200 самозанятых республики.
Эксперимент стартовал в январе 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Участие в нём добровольное — самозанятые сами решают, нужна ли им финансовая защита на время болезни.
Как зарегистрироваться
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление в отделение СФР по РБ. Сделать это можно тремя способами: через мобильное приложение «Мой налог»; через портал «Госуслуги» и лично в любом отделения Соцфонда.
Срок подачи заявлений ограничен — до 30 сентября 2027 года включительно.
Размер взносов и страховой суммы
Самозанятый выбирает одну из двух страховых сумм: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. От этого выбора зависит и размер взносов, и будущие выплаты.
Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Таким образом, ежемесячный платёж составит:
1 344 рубля — при страховой сумме 35 тысяч рублей;
1 920 рублей — при страховой сумме 50 тысяч рублей.
Взносы можно платить ежемесячно или внести годовую сумму: 16 128 рублей или 23 040 рублей соответственно .
Когда возникает право на выплату
Право на получение пособия по временной нетрудоспособности наступает через 6 месяцев после внесения годового взноса. При непрерывной уплате ежемесячных взносов в течение 6 месяцев.
Таким образом, самозанятые, зарегистрировавшиеся в январе и начавшие платить взносы с февраля, смогут получить первые больничные уже в августе.
Размер выплаты зависит от страхового стажа и периода уплаты взносов.
Эксперимент распространяется только на пособия по временной нетрудоспособности и не касается выплат, связанных с материнством.
Ранее сообщалось, что число работающих в малом бизнесе в Башкирии выросло на 5,5% за год.
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