Число работающих в малом бизнесе в Башкирии выросло на 5,5% за год

В реестре МСП в Башкирии на 10 июня находится 155,8 тыс. субъектов бизнеса, в том числе ИП и самозанятых. По данным минпредпринимательства РБ, рост к году составил 5,9%. Количество занятых в этой сфере выросло на 5,5% до 658,1 тыс. человек. Сегмент самозанятых за год вырос на 26% — итого 373,4 тыс. человек.