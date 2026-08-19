Мэрия Уфы сообщила о новом ограничении движения из-за строительства АЗС

В Уфе ограничат движение на улице Зеленая Роща, сообщили в мэрии.
Ограничение движения транспорта связано со строительством АЗС.
«Будет частично ограничено движение транспорта по ул. Зеленая Роща, на выезде в сторону Благовещенска с 20 августа по 20 декабря», — уточняется в сообщении муниципалитета.
Напомним, в Уфе с полуночи 19 августа до 24.00 11 октября из‑за дорожных работ частично перекроют улицу Пугачева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.