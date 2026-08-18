Уфимцев предупредили о перекрытии улицы Пугачева

В Уфе с полуночи 19 августа до 24.00 11 октября из‑за дорожных работ частично перекроют улицу Пугачева, сообщили в минтрансе Башкирии.
В ближайшие два месяца проезжая часть будет перекрыта по двум правым полосам на участке от улицы Геофизиков в сторону транспортной развязки по улице Генерала Рыленко.
«Ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции улицы Пугачева», — добавили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.
Ранее Башинформ сообщил о том, что на Восточном выезде из Уфы временно ограничат движение по всем направлениям.
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