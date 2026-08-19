Челябинская прокуратура проверит владельца сети общепита Gordan

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора направило в прокуратуру Челябинска материалы о нарушениях в заведениях сети Gordan, принадлежащей местному предпринимателю.

Как сообщает 1obl.ru, установлено, что программа производственного контроля не гарантирует безопасность продукции, нарушаются сроки гашения электронных ветеринарных документов, отсутствует прослеживаемость сырья. Это создает риск реализации товаров с неизвестным ветеринарно-санитарным статусом, что угрожает здоровью потребителей.

Информация о нарушениях технических регламентов может стать основанием для возбуждения административного дела.

Напомним, владелица парка отдыха «Ильмурзино» оспорит закрытие пляжа в Башкирии.