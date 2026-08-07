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14:04 (UTC+5), 07 Августа 2026

Владелица парка отдыха «Ильмурзино» оспорит закрытие пляжа в Башкирии

Накануне Кушнаренковский районный суд на 60 суток приостановил работу пляжа № 2 на одноименном озере.

Фото: Роспотребнадзор Башкирии | пресс-служба
Иван Вавилов
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Поводом стало обнаружение кишечной инфекции у 7 отдыхающих. Проверка инспекторов Роспотребнадзора Башкирии выявила «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил».

«Эпидемиологи провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Пляж осуществлял деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения», — объяснили в ведомстве.

Собственница парка отдыха «Ильмурзино» Юлия Валуева заявила «Башинформу», что причиной претензий стало отсутствие только одного документа, получение которого, по ее словам, затянулось из-за длительных бюрократических процедур.

«Все остальные документы у меня были с мая — по воде, песку, водолазам… Всё, как положено. Единственное заключение я не получила только потому, что это очень долго делается. При всём при том у меня есть эпидемзаключение. Мы сделали повторный анализ воды и у нас нет никакой кишечной палочки. Из 10 тысяч отдохнувших жалобы написали лишь эти 7 туристов. Возможно, они заразились через грязные руки, возможно, это был ротавирус. В такую жару ведь всё что угодно могло быть. Винить в этом озеро, я считаю, безумие», — прокомментировала она.

Она также сообщила, что намерена обжаловать судебное решение.

«Нашей репутации нанесен ущерб и мы будем обжаловать все это дело. Люди продолжают к нам приезжать каждый день, благодарят, никто не заболел. Но снова подчеркну: факт в том, что у нас есть документация, у нас есть подтверждённые документы, доказывающие, что у нас всё в порядке», — сказала она.
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