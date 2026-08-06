В Башкирии приостановили работу пляжа на озере Ильмурзино

Кушнаренковский районный суд на 60 суток приостановил работу пляжа № 2 на озере Ильмурзино. Поводом для временных мер стали 7 случаев заражения кишечной инфекцией туристов. Об этом сообщает Верховный суд РБ.

После эпидрасследования выяснилось, что предприниматель, в ведении которого находится водный объект, в 2026 году так и не получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии пляжа нормам.

В суде бизнесмен вину не оспаривал и заверил, что уже работает над устранением нарушений, а купание людей старается не допускать.

Решение пока не вступило в силу.

Напомним, в Уфе на пляже «Солнечный» спасатели вернули к жизни тонувшего парня.