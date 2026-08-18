В Уфу туристы завезли лихорадку денге

Двое уфимцев во время отпуска заразились лихорадкой денге. Такие данные в своем отчете за 2025 год предоставил Роспотребнадзор Башкирии. Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, первый случай произошел в марте. Турист отдыхал на Пхукете. Второй случай зафиксирован в июле по прилете жителя башкирской столицы из Абу-Даби. Диагноз подтвержден лабораторией республиканской инфекционной больницы.

В надзорном ведомстве отметили, что заболеваемость лихорадкой денге в регионе ниже показателя заболеваемости по России в 2,7 раза (178 случаев) и по ПФО– на 24,7% (19 случаев). В 2024 году в Башкирии зафиксировали пять случаев, в 2023 году – три.

Как ранее писал «Башинформ», лихорадка денге – острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Инфекция встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.