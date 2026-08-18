БАГСУ представила на «Зауралье» лучшие практики для управленцев и бизнеса

В частности, БАГСУ презентовала лучшие практики по взаимодействию власти и бизнеса, а также по развитию креативных индустрий и туризма. Кроме того, выпускник кадрового проекта «Герои Башкортостана» Азамат Мухаметов представил свой системный анализ эффективности института бизнес-шерифов за 2019–2025 годы, который лег в основу его аттестационного проекта.
Помимо этого ученые Академии рассказали о наработках для будущих курсов повышения квалификации.
«Нам удалось определить проблемные зоны, требующие дополнительного внимания, а также возможные направления дальнейшего совершенствования работы института бизнес-шерифов. В свою очередь, для представителей муниципалитетов это возможность взглянуть на собственные практики шире, сопоставить их с опытом коллег и определить точки роста. Отдельно хочу отметить поддержку руководства Академии, в лице и. о. ректора Азата Бадранова, которое создаёт необходимые условия для развития сотрудничества с органами государственной и муниципальной власти и последующего углубления научно-исследовательской работы в сфере муниципального управления», — отметил завкафедрой государственного и муниципального управления БАГСУ Ильшат Рысаев.
Как ранее передавал «Башинформ», БАГСУ расширит грантовую поддержку и нацелена на лидерство в ИИ.
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