БАГСУ представила на «Зауралье» лучшие практики для управленцев и бизнеса

В частности, БАГСУ презентовала лучшие практики по взаимодействию власти и бизнеса, а также по развитию креативных индустрий и туризма. Кроме того, выпускник кадрового проекта «Герои Башкортостана» Азамат Мухаметов представил свой системный анализ эффективности института бизнес-шерифов за 2019–2025 годы, который лег в основу его аттестационного проекта.