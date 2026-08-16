В Уфе спасатели напомнили грибникам о правилах безопасности в разгар сезона

Спасатели в первую очередь рекомендуют перед выходом в лес обязательно предупредить близких о маршруте и планируемом времени возвращения. Это простая, но ключевая мера, которая в экстренной ситуации может спасти жизнь.

Вторая рекомендация касается экипировки. Камуфляж, который так любят многие охотники и грибники, сливается с деревьями, поэтому одеваться следует ярко. Заметная куртка станет гарантией того, что потерявшегося человека быстро обнаружат. Кроме того, одежда должна соответствовать погодным условиям.

Отдельное внимание уделяется средствам связи. Мобильный телефон должен быть заряжен на сто процентов, с собой обязательно нужно взять портативное зарядное устройство. На всякий случай стоит заранее скачать офлайн-карту местности. В лесу связь может быть нестабильной, а доступ к интернету отсутствовать.

Если же грибник всё-таки заблудился, самое важное правило гласит: не паниковать и не бегать по лесу.

Спасатели советуют остановиться, прислушаться к окружающим звукам. Например, лай собак, шум автомобилей на дороге или железнодорожного состава помогут сориентироваться. После этого необходимо немедленно позвонить по единому номеру спасения 112 и сообщить свои координаты. Заряд телефона в этой ситуации нужно беречь максимально экономно.

Конечно, нельзя забывать и о главной опасности грибного сезона — отравлении грибами. Не уверен в грибе — не бери его.

В рюкзаке у грибника всегда должны быть вода и перекус даже на самый короткий поход, спички (а лучше зажигалка) упакованные в герметичный пакет, а также свисток, поскольку это простое устройство звучит гораздо громче и его слышно на большем расстоянии, чем крик. При наличии хронических заболеваний необходимо взять с собой необходимые лекарства.

Единый номер спасения 112.

Ранее в Белорецком районе у подножия горы Первая Малиновая потерялись отец и ребёнок.