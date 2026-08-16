В Башкирии отец с ребенком заблудились у подножия горы

В Белорецком районе в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета РБ по ЧС поступило два сообщения о «потеряшках».
Отец и ребенок потерялись у подножия горы Первая Малиновая. А в лесу заблудился мужчина. Все истории завершились благополучно, потерявшиеся нашлись самостоятельно и благодаря спасателям, в медицинской помощи не нуждались.
Спасатели напоминают: отправляясь в лес, всегда берите с собой заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения, не уходите глубоко в незнакомую местности, не отпускайте детей одних в лес. Если потерялись — звоните 112 и оставайтесь на месте.
Ранее 79-летний пенсионер потерялся во время сбора грибов в лесу возле села Иглино.
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