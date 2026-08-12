В Иглинском районе Башкирии нашли пенсионера, потерявшегося в лесу

Родственники забили тревогу и позвонили в 112. На поиски выдвинулись сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Мужчину удалось найти живым и здоровым — медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили в ведомстве.

Чтобы поход за грибами не обернулся бедой, всегда берите с собой заряженный телефон, сообщайте близким свой маршрут и время возвращения, не заходите глубоко в незнакомую местность и не отпускайте детей одних, напоминают спасатели. Если заблудились — звоните 112, оставайтесь на месте и ждите помощи.

Ранее на берегу Уфимки спасли мужчину без сознания, сообщал «Башинформ».