На берегу Уфимки спасли мужчину без сознания

Неравнодушная уфимка сообщила спасателям о том, что на берегу реки Уфимки возле переправы «Трамплин» обнаружила мужчину без сознания. На место незамедлительно выехали сотрудники Управления гражданской защиты города. До пострадавшего добирались на катере. Спасатель-медик на месте привел мужчину в чувство, обработал и забинтовал поврежденную ногу. Затем спасенного переправили на другой берег и передали в руки врачей скорой помощи.

Ранее спасатели вплавь добирались на помощь к подростку, который сорвался с «Висячего камня».