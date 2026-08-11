На берегу Уфимки спасли мужчину без сознания

Неравнодушная уфимка сообщила спасателям о том, что на берегу реки Уфимки возле переправы «Трамплин» обнаружила мужчину без сознания. На место незамедлительно выехали сотрудники Управления гражданской защиты города. До пострадавшего добирались на катере. Спасатель-медик на месте привел мужчину в чувство, обработал и забинтовал поврежденную ногу. Затем спасенного переправили на другой берег и передали в руки врачей скорой помощи.
Ранее спасатели вплавь добирались на помощь к подростку, который сорвался с «Висячего камня».
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