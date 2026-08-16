В Башкирии за сутки задержали 43 нетрезвых водителя

На дорогах республики всего за сутки задержали 43 водителя, которые сели за руль, будучи пьяными. Пять из них попались на нетрезвом вождении повторно. В отношении каждого возбуждено уголовное дело. Еще девять водителей сели за руль, не имея прав, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Всего инспекторы ДПС пресекли 1291 нарушение правил дорожного движения. Чаще всего автолюбители перевозят детей без удерживающий устройств (44 случая) и выезжают на полосу встречного движения в неположенном месте (27 случаев).
«Напоминаю, об административной ответственности за подобные проступки. Повторная пьяная езда влечет не только крупные штрафы, но и реальное лишение свободы. Выезд на "встречку" карается штрафом в 7500 рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев (при повторном нарушении — год), а перевозка ребенка без автокресла обойдется водителю в 5000 рублей», - подчеркнул Владимир Севастьянов.
Ранее «Башинформ» сообщал, где проходят массовые проверки водителей.
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