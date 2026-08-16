Стало известно, на каких трассах Башкирии ГАИ проводит массовые проверки

Сегодня в утренние часы сотрудники Госавтоинспекции массово проверяют водителей. Посты ДПС дежурят на 1495 км трассы М5 «Урал», 103 км автодороги Уфа-Янаул, первом километре подъезд к М-12 трассы Р-240, 20 км Западного обхода Уфы. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе на десять дней ограничили движение на на перекрестке улиц Гафури и Чернышевского.