В Уфе на 10 дней закроют перекресток Гафури и Чернышевского

В историческом центре Уфы закроют движение автотранспорта на перекрестке улиц Гафури и Чернышевского. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Ограничения будут введены с 14 по 24 августа в связи с реконструкцией тепловой сети.

Ранее сообщалось, что в Уфе ограничат движение по Восточному выезду.